Клуб усилился двумя игроками полузащиты.
ВАЦЕБА И ПАВЛЮК, ФОТО ФК ПРИКАРПАТЬЕ
18 февраля 2020, 18:50
Андрей Вацеба и Олег Павлюк стали игроками Прикарпатья, сообщает официальный сайт клуба.
24-летний Вацеба — уроженец Ивано-Франковска. Опорный полузащитник имеет опыт выступлений за молодежную команду Динамо, а также шведский Арамийск-Сиренска ИФ.
Павлюк, которому на данный момент 18 лет, три года провел за Нику-05, а с 2018 года стал игроком молодежного состава Прикарпатья.
Напомним, что ранее к команде присоединились защитник Николай Сикач и хавбек Назарий Воробчак.