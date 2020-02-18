Украина: Первая лига

Клуб усилился двумя игроками полузащиты.

Андрей Вацеба и Олег Павлюк стали игроками Прикарпатья, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний Вацеба — уроженец Ивано-Франковска. Опорный полузащитник имеет опыт выступлений за молодежную команду Динамо, а также шведский Арамийск-Сиренска ИФ.

Павлюк, которому на данный момент 18 лет, три года провел за Нику-05, а с 2018 года стал игроком молодежного состава Прикарпатья.

Напомним, что ранее к команде присоединились защитник Николай Сикач и хавбек Назарий Воробчак.