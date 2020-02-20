Украина: Первая лига

Запорожский клуб усилился полузащитником.

Полузащитник Дмитрий Скоблов перешел в Металлург Запорожье, сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта центрального хавбека с запорожским клубом остаются неизвестными. В новой команде футболист будет играть под 4-м номером.

Последним клубом Скоблова был Кремень, в котором он выступал с лета 2019 года. Ранее 30-летний игрок также защищал цвета таких клубов, как Мариуполь, Шахтер, Буковина, Гелиос, Волынь и Авангард.

Ранее сообщалось, что Металлург арендовал Сухаря и Шалфеева у Металлурга.

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