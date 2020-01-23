Игроки присоединились к клубу из Первой лиги.
Тимофей Сухарь (справа) и Егор Шалфеев, ФК Заря
23 января 2020, 11:47
Заря отдала защитника Тимофея Сухаря и полузащитника Егора Шалфеева в аренду Металлургу, сообщает официальный сайт луганского клуба.
Детали арендных соглашений футболистов с запорожским клубом остаются неизвестными.
Сухарь присоединился к Заре в феврале 2018-го из Днепра-1. В текущем сезоне 20-летний игрок провел один поединок в футболке "черно-белых".
В активе 21-летнего Шалфеева также имеется один матч в составе луганчан в этом сезоне.
На данный момент Металлург занимает 15-е место в турнирной таблице Первой, набрав 11 очков после 19 туров.
Ранее сообщалось, что Заря расторгла контракт с полузащитником Ицуки Уратой.
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