Украина: Первая лига

Игроки присоединились к клубу из Первой лиги.

Заря отдала защитника Тимофея Сухаря и полузащитника Егора Шалфеева в аренду Металлургу, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Детали арендных соглашений футболистов с запорожским клубом остаются неизвестными.

Сухарь присоединился к Заре в феврале 2018-го из Днепра-1. В текущем сезоне 20-летний игрок провел один поединок в футболке "черно-белых".

В активе 21-летнего Шалфеева также имеется один матч в составе луганчан в этом сезоне.

На данный момент Металлург занимает 15-е место в турнирной таблице Первой, набрав 11 очков после 19 туров.

Ранее сообщалось, что Заря расторгла контракт с полузащитником Ицуки Уратой.

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