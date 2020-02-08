Украина: Первая лига

Клуб расторг соглашения с двумя футболистами.

Полузащитник Иван Сондей и нападающий Виктор Берко покинули Николаев, сообщает официальный сайт украинского клуба.

"Корабелы" расторгли соглашения с игроками по обоюдному согласию.

Сондей выступал за Николаев с лета прошлого года и провел 17 поединков, забив один гол. Берко защищал цвета клуба с 2012 года. В нынешнем сезоне форвард отыграл 14 матчей, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что защитник Николаева Андрей Слинкин перешел в Черноморец.

На данный момент Николаев занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков в 19 турах.

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