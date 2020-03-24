Украина: Первая лига

Владелец клуба подчеркнул, что ничего не может быть дороже здоровья.

Президент Ингульца Александр Поворознюк выражает оптимизм относительно сложившейся ситуации и надеется, что сезон все же удастся завершить.

"Мы поддерживаем позицию президента Украины и УАФ по одной причине: здоровье – прежде всего", — говорит Поворознюк в интервью пресс-службе клуба.

"Я свято верю, что рано или поздно это закончится, нам дадут доиграть чемпионат, а летом мы все вместе будем праздновать выход клуба в УПЛ. Мы сделаем все, что вы, если и болели, то болели только Ингульцем".

В Первой лиге после 19 туров (из 30) Ингулец располагается на третьей строчке, которая согласно регламенту дает прямой выход в Премьер-лигу.

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