Украина: Первая лига

Спортдир Миная рассказал о реалиях, с которыми стокнулся турнир.

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец поведал о трудностях, с которыми команды столкнуться после пандемии коронавируса, а также рассказал, насколько его команда готова к УПЛ.

"После этого вируса кризис будет невероятен. В Первой лиге пару команд отклеился, не захотят дальше продолжать чемпионат. Возможно даже в элите кто-то снимется с соревнований. Знаете от чего грустно? Футбол только начал поднимать голову и тут его снова его прибило. Бизнесменам будет не до футбола".

"УПЛ? Мы не очень готовы. Потому что наш "минайский" стадион не подготовлен к соревнованиям такого уровня. У нас нет инфраструктуры, которая нужна для Премьер-лиги. Минай — команда, которая еще три года назад играла на чемпионат района, области".

"Нам уже люди говорят, когда обыграем Динамо в Кубке Украины, то можем играть в Лиге Европы. Я отвечаю: "Вы понимаете, о чем вы говорите? Когда я приехал из Германии в 2016-м, здесь вообще еще не было ничего". А сейчас мне такие вещи говорят. Конечно, мы не очень готовы", — цитирует Кополовца официальный сайт ПФЛ.

Ранее о перспективах своего коллектива поведал полузащитник Миная Александр Глагола.