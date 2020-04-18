Украина: Первая лига

Полузащитник Миная высказался о перспективах своей команды.

Минай занимает пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги, однако задачи клуба крайне амбициозны. Полузащитник команды из Закарпатской области Александр Глагола, являющий воспитанником Шахтера, заявил о намерениях повыситься в классе и выиграть Кубок Украины.

"С одной стороны я понимал, что мог добиться большего (когда уходил из Шахтера — прим. ред.), но эти мысли отпали после приезда в Минай. Я сразу понимал, что не хочу ходить по арендам всю жизнь, потому искал возможность для полноценного трансфера. Хорошо, что Минаю удалось договориться с Шахтером и подписать меня на контракт".

"Скажу сразу, не ожидал такого высокого уровня футбола в Первой лиге, здесь реально много хороших команд, а потому — и классных противостояний. По моему мнению, Рух, Волынь, Металлист-1925 и Минай — основные претенденты на выход в УПЛ".

"Минай — амбициозный клуб, с хорошим тренерским штабом, который кстати многое берет из Шахтера в построении нашей игры. Сам Кобин хороший тактик и мотиватор. Добавляет интереса еще то, что он сам многому еще учится, а мы — с ним параллельно. Перед нами стоит задача выиграть Кубок и выйти в УПЛ", — приводит слова Глаголы официальный сайт ПФЛ.

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