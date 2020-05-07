Украина: Первая лига

Менеджер Волыни — о вариантах продолжения чемпионата.

Главный тренер Волыни Андрей Тлучак высказал свое мнение об идеи проводить два поединка в неделю после возобновления турниров в Украине.

"Лично я категорически против такого уплотнения календаря, особенно в Первой лиге. Ни одна команда такого не выдержит. Ведь Украина (если не считать наших восточных соседей) по своей территории — самая большая страна в Европе. А в Первой лиге играют клубы со всех уголков нашей страны. На выезды они ездят на автобусе".

"Поэтому когда играть через каждые два-три дня, то получается, что на восстановление, не говоря уже о каком-то тренировочном процессе, и речи не будет — сразу с колес придется играть не только в гостях, но и дома. Представьте себе сколько придется провести в дороге, например, игрокам Миная. И нам не намного меньше. А когда ты форсирует подготовку, когда матчи идут один за другим, то, как показывает опыт, резко возрастает и травм у игроков".

"Поэтому уже после максимум четырех туров у всех команд возникнут кадровые проблемы, а значит и уровень футбола будет еще тот. А тот же Минай должен играть еще и в Кубке Украины", — сказал Тлумак официальному сайту Первой лиги.

Ранее сообщалось, что Металлист-1925 предлагает разыграть путевки из Первой лиги в УПЛ в Харькове.