Украина: Первая лига

Стороженко предлагает провести мини-турнир среди претендентов на повышение в классе

Председатель наблюдательного совета Металлист-1925 Сергей Стороженко предложил завершить сезон в Первой лиге мини-турниром среди претендентов на выход в УПЛ в Харькове.

"Я высказал предложение. Если исполком УАФ пойдет на изменение регламента, то желательно определить город, где провести эту пульку. Ее можно было бы собрать в Харькове – три стадиона Металлист, Солнечный и Динамо в очень хорошем состоянии. Солнечный строился под Евро-2012, Динамо приведен в порядок, а Металлист – один из лучших стадионов страны.

Кроме того, есть еще тренировочный центр в Высоком, где есть два из четырех полей с натуральным газоном в идеальном состоянии. Шесть команд – это один игровой день при матчах в одно время. Можем провести 10 туров в Харькове с отдыхом на три дня. Так можно было бы решить по спортивному принципу. Благодаря Евро-2012 в Харькове есть отели, а также развитая сеть транспорта", – рассказал Стороженко в интервью телеканалу Футбол 1.

На данный момент Металлист-1925 занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Руха на 4 очка.

Ранее сообщалось, что Черноморец и Минай не видят возможности доиграть сезон в Первой лиге.

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