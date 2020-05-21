Украина: Первая лига

Хавбек рассказал о своих азербайджанских корнях.

Полузащитник Миная Анатолий Нуриев прокомментировал возможный вызов в сборную Азербайджана.

"В настоящее время ни с кем из Азербайджана связей не держу. Хотя корни у меня оттуда. Мой прадед родился в Баку, азербайджанец. Еще в советские времена они перебрались в Украину, и уже дальше мы рождались и жили здесь. Поэтому и ни с кем нет связей. Отец говорил, что у нас есть там родственники, но я с ними не общался.

Пригласили в U-21. Но уже в тот момент я не особо подходил по возрасту. Как отвечу, если пригласят в главную команду? Даже не знаю. Наверное, обговорим все с семьей. Но сейчас мне сказать нечего по этому поводу. А реально ли будет получить вызов, играя в первой лиге? Скажем так, Попович показывает здесь отличную игру, но, как я понимаю, его не приглашают. Поэтому не знаю, насколько это будет реально.

Об азербайджанском футболе информация у меня есть. Я следил за матчами Карабаха в Лиге чемпионов, где они достаточно хорошо себя показали. Думаю, это сильная команда. Поступи мне предложение от этого клуба, наверняка, обдумав все, согласился бы. Но не знаю точно. Сейчас я в Минае, и о будущем ничего сказать не могу", – рассказал 24-летний игрок в интервью порталу Azerisport.

В текущем сезоне Нуриев провел 22 поединка в футболке Миная, забив 14 голов и совершив 1 ассист.