Украина: Первая лига

Хавбек прокомментировал последние результаты команды.

Полузащитник Миная Анатолий Нуриев поделился своим мнением о результатах команды и борьбе в текущем розыгрыше Первой лиги.

"Перед переходом в Минай знал почти всех ребят из команды, потому что пересекался с ними на чемпионате области. До перехода я пообщался с вице-президентом клуба и сразу понял масштабы амбиций руководителей. Да и к тому же я вернулся домой и смог начать с чистого листа. Минай – уже главная команда Закарпатья, потому что ФК Ужгород, как ни крути, а уже по статусу ниже.

В Первой лиге сейчас играть очень приятно! Уровень команд действительно приятно удивляет. Я бы даже сравнил сегодняшних лидеров Первой лиги с командами второй шестерки УПЛ времен Стали. Я вот на себе чувствую, что команды Первой лиги ничем не уступают аутсайдерам УПЛ. Азарта еще и добавляет высокая плотность команд в таблице. На мой взгляд, это гораздо интереснее, чем быть недосягаемым ни для кого лидером.

Такие люди, как Миша Кополовец, сделали имя Минаю. Без него, Кобина, Ощипко, Ткачука не было бы того Миная, который сейчас все знают. Даже с медийной точки зрения присутствие этих людей в команде существенно прибавило в узнаваемости. То есть, если играли бы просто ребята из области и никому не известные футболисты, то о нас так часто бы не говорили, я уверен", – рассказал Нуриев в интервью официальному сайту ПФЛ.

На данный момент Минай занимает 4-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 37 очков после 19 туров.

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