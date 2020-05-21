Украина: Первая лига

Наставник "крестоносцев" поделился своими мыслями относительно вариантов завершения сезона в Первой лиге.

Главный тренер луцкой Волыни Андрей Тлумак в экслюзивном интервью для Football.ua рассказал о заседании ПФЛ, на котором большинство клубов отдало свой голос, дабы не доигрывать текущий сезон в Первой лиге (7 "за" доигровку, 8 "против", 1 удержался).

- Почему нет единой позиции у всех клубов?

- Большинство клубов приняло решение не доигрывать чемпионат, так как нет точных гарантий безопасности, нет ответов на то: как правильно проводить эти матчи, как создать безопасность всем футболистам, тренерам, персоналу, арбитрам. Ездить на матчи одним, двумя или тремя автобусами. Много вопросов, на которые нет ответов.

Решение пока не принято и все может измениться уже в течении нескольких следующих дней.

- Есть информация, мол, ПФЛ хочет, чтобы клубы сами приняли решение о том, как доиграть спорные места. К примеру, создать мини-турнир из команд, которые претендуют на выход в УПЛ.

- Тяжело ответить на этот вопрос, потому что нет определенных правил игры. Есть только существующий регламент, согласно которому чемпионат нужно доиграть.

Скажу честно, мы были бы не против, чтобы между всеми претендентами за выход в УПЛ был организован мини-турнир, согласно которому в учете были бы те очки, которые каждая команда заработала в очных играх со всеми претендентами на повышение в классе. После этого было бы хорошо доиграть оставшиеся матчи и дома, и на выезде.

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Также было предложение, чтобы команды поселились в одном месте, в разных отелях, и доиграли все матчи где-то в близлежащих местах. Но здесь вопрос: кто будет оплачивать такие расходы клубов?

- Мы сейчас говорим о клубах, которые находятся с 1-го по 6-е места (Рух, Волынь, Минай, Ингулец, Оболонь-Бровар, Агробизнес). Но ведь Металлист-1925 находится на расстоянии одной победы от зоны попадания в УПЛ. Они ведь тоже могут заявить о своих амбициях.

- В такой ситуации и Черноморец может заявить об амбициях играть в УПЛ, несмотря на то, что они находятся далеко. Теоретические шансы ведь у них еще есть. Вариантов может быть сколько-угодно. Мне очень понравилась позиция Игоря Гатауллина (член исполкома ПФЛ — прим. редакции), который сказал президенту ПФЛ Макарову, что сейчас нельзя выносить какое-то одно решение, мол, каждый клуб должен сам предлагать свои варианты.

Также Гатауллин предложил следующий вариант: первые две команды (Рух, Волынь), которые занимают единоличные первое и второе места, должны выйти в УПЛ, а остальные четыре клуба, у которых по 37 очков (Минай, Ингулец, Оболонь-Бровар, Агробизнес), пускай по спортивному принципу решат кто из них займет третье место. Почему нет?

- Вы как главный тренер Волыни, что думаете относительно того, как стоит распорядиться судьбой текущего сезона в Первой лиге?

- Я как тренер конечно же не хочу подвергать опасности своих игроков. Ну сыграем мы сейчас два-три тура и кто-то из игроков может заболеть коронавирусом. После этого нужно будет отпускать на карантин и тот клуб, где был выявлен вирус, и ту команду, которая против них играла. И как дальше будет?

- Согласно регламенту УПЛ, в следующем сезоне должно быть 14 клубов в элитном дивизионе. От Шахтера уже исходят инициативы, дабы оставить 12 клубов. Что можете сказать насчет этого?

- Есть уже даже четыре клуба, которые предлагают 16 клубов в следующем сезоне. Но лично я, как и ФК Волынь, мы за то, чтобы соблюдался существующий регламент.

Вадим Адаменко, Football.ua