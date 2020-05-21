Украина: Первая лига

Играющий спортивный директор Миная Михаил Кополовец высказал журналисту Football.ua Вадиму Адаменко точку зрения об информации о вероятном изменении формата турнира.

Играющий спортивный директор Миная Михаил Кополовец высказал свое мнение о вопросе изменения формата Первой лиги.

- Сложно что-то сказать. На заседании мы все равно ничего не решили. Конечно, большинство команд за то, чтобы закончить чемпионат. Как мы будем доигрывать? Нам должны прислать письма в клуб, где мы должны рассмотреть варианты или свои предоставить. Я никогда не был в такой ситуации, сложно что-то говорить.

- Однозначной позиции у Миная нет?

- Конечно нет. Нам надо понимать, что нам предложат, какой формат должен быть. Понятно, что многие команды не хотят начинать все заново. Играть первой шестеркой? Мы уже играли друг с другом. Лучше было бы закончить в текущем формате, но в этом тоже есть проблема. Сыграем два-три матча, места поменяются. А если кто-то заболеет, то что? Опять нельзя будет доиграть.

Претендовать может каждый на выход. Мое мнение, сейчас начнутся какие-то закулисные интриги, а футбола будет мало. Будет больше договорняков — кто хочет или кто не хочет. Много клубов не имеют финансов, и не могут закончить турнир с этой точки зрения. А медицинский протокол вы читали? Если кто-то заболел, то обе команды уходят на карантин. И что дальше? Много вопросов, на которых нет ответов.

Я за то, чтобы доиграть полноценный чемпионат без никаких мини-турниров. Но сейчас мы собрались, проголосовали за отсрочку, но конкретики никакой нет.

Ранее спортдир заявил, что его команда не против доиграть турнир, но необходимо решить ряд технических аспектов.

Вадим Адаменко, Football.ua