Украина: Первая лига

От имени клуба к футбольным властям обратился капитан Андрей Корнев.

Капитан киевского Оболонь-Бровар Андрей Корнев от имени "пивоваров" обратился к исполкому Украинской ассоциации футбола с требованием продолжить сезон в Первой и Второй лигах Украины.

"От имени всего клуба Оболонь-Бровар хочу обратиться к исполкому УАФ с требованием продолжить чемпионат Украины в Первой и Второй лигах Украины. Недавно мы потеряли возможность завершить сезон в том виде, в котором он должен был быть доигран. Хотя на данный момент в Первой лиге невероятная футбольная интрига. Почти половина клубов имеет шанс повыситься в классе".

"Один сыгранный тур — и мы имеем абсолютно другую турнирную таблицу. Поэтому я не понимаю, как можно такую интригу взять и завершить? Почему мы должны принимать результаты этого сезона за выводами таблицы на сегодняшний день? Почему не после 18 туров или не по результатам первого круга? Посмотрите кто тогда был на вершине (в обоих случаях О-Б находился в зоне УПЛ — прим. редакции)".

"Мы понимаем, что здоровье человека стоит на первом месте, но у нас есть пример чемпионата Германии, почему не взять этот пример и не адаптировать его к чемпионату Украины. Мы должны доиграть этот сезон, потому что такой конкуренции за выход в Премьер-лигу никогда не было у нас в чемпионате. И мы должны найти компромисс, тем более, что есть варианты доигрывания этого сезона".

"Мы считаем, что именно игра должна определить самого сильного. Именно футбол, а не интересы некоторых команд, которые ситуативно оказались на первых местах на данное время. Не лишайте футболистов спортивной мотивации. Для некоторых футболистов и команд — это, возможно, единственный шанс выйти в Премьер-лигу".