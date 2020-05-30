Представитель Первой лиги обратился к КДК и исполкому УАФ.
Фото: ФК Ингулец
30 мая 2020, 20:39
Ингулец не готов согласиться с решением совета лиг от 21 мая, сообщил официальный сайт команды.
На совете лиг клубы проголосовали, что Первая лига будет доиграна в неклассическом формате, а Второй дивизион и вовсе будет не доигран.
"Подчеркиваем, что на совете лиг решения принимаются всеми членами совета лиг, в отличие от конференции ПФЛ, где возможно голосование отдельно лигами", — гласит заявление на официальном сайте Ингульца.
Кроме того, клуб требует внести корректировку в турнирную таблицу: Ингулец хочет быть на третьей строчке.
Отметим, что более детально можно ознакомиться с документами (12 листов А4) делами на официальном сайте Ингульца.