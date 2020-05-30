Украина: Первая лига

Представитель Первой лиги обратился к КДК и исполкому УАФ.

Ингулец не готов согласиться с решением совета лиг от 21 мая, сообщил официальный сайт команды.

На совете лиг клубы проголосовали, что Первая лига будет доиграна в неклассическом формате, а Второй дивизион и вовсе будет не доигран.

"Подчеркиваем, что на совете лиг решения принимаются всеми членами совета лиг, в отличие от конференции ПФЛ, где возможно голосование отдельно лигами", — гласит заявление на официальном сайте Ингульца.

Кроме того, клуб требует внести корректировку в турнирную таблицу: Ингулец хочет быть на третьей строчке.

Отметим, что более детально можно ознакомиться с документами (12 листов А4) делами на официальном сайте Ингульца.