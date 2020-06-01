Украина: Первая лига

Украинский голкипер вспомнил о периоде своей карьеры в Днепре.

Голкипер Николаева Денис Шелихов, ранее защищавший цвета Днепра, рассказал о работе под руководством Мирона Маркевича, а также высказался о появлении новой команды — СК Днепр-1.

"В том Днепре было единство, никто не злился на партнеров, если проигрывал конкуренцию. Все были сконцентрированы на результате команды. Руслан Ротань на правах капитана неоднократно собирал нас и просил играть, несмотря на все. Старшие ребята между собой договорились, что нужно использовать шанс навести шума в Европе. Я думаю, что в ближайшее время достижения той команды вряд ли кто повторит".

"Если быть честным, то Днепр и Днепр-1 для меня одна и та же команда. Если говорить о непринятии фанатами новой команды, то это ненадолго. Сейчас такие времена настали, что за пару лет никто и не вспомнит в чем разница между Днепром и Днепром-1. Сейчас надо объединяться и совместными усилиями сохранять хотя бы то, что есть", — приводит слова Шелихова официальный сайт ПФЛ.

Напомним, Денис Шелихов перебрался в перволиговый Николаев в марте 2020 года. До этого он выступал за грузинский Сабуртало. На данный момент Николаев занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков после 19 туров.