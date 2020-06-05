Украина: Первая лига

За возобновление кампании проголосовали шесть клубов из десяти присутствующих.

На стадионе Оболонь-Арена состоялся общий съезд представителей клубов Профессиональной футбольной лиги Украины, на котором решалась дальнейшая судьба текущего сезона Первой лиги.

Как стало известно Football.ua, большинство представителей клубов, которые явились на заседание, проголосовали за продолжение чемпионата согласно существующему регламенту при соблюдении всех необходимых медицинских норм.

Первая лига будет расширена до 18 команд. Две лучшие команды Второй лиги повысятся в классе, а два клуба, которые займут последние места в турнирной таблице Первой лиги, сыграют плей-офф с третьими командами Второй лиги.

Стоит отметить, что за продолжение сезона проголосовали представители шести клубов (Ингулец, Металлист-1925, Агробизнес, Оболонь-Бровар, Черкащина и Металлург), а против выступили четыре команды (Кремень, Прикарпатье, Николаев и Черноморец).

Отсутствовали на заседании представители Миная, Волыни, Руха, Авангарда, Балкан и Горняк-Спорта.

Окончательное решение о возобновлении сезона-2019/20 в Первой лиге примет исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.