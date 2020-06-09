Украина: Первая лига

Главный тренер "крестоносцев" считает, что не клубы должны решать, доигрывать ли Первую лигу.

В четверг клубы Первой лиги снова должны принять решение, доигрывать ли сезон. Волынь зачастую обвиняют в нежелании играть, но главный тренер команды Андрей Тлумак уверяет: клуб примет любое решение футбольных властей.

"У нас есть органы, которые должны принимать решение — Исполком, ПФЛ, а на сегодняшний день ПФЛ взяла и сбросила всю ответственность и все вопросы на клубы. Клубы между собой собачатся, хотя так быть не должно, ведь мы в одном котле, одно дело делаем и одного и того же хотим", — цитирует Тлумака официальный сайт Волыни.

"Нас сталкивают лбами, и поэтому возникают ссоры и вот такие моменты. Мы придерживаемся такой позиции: мы не хотим ни с кем ругаться, доказывать свою правоту и выслушивать чужую... Мы свою позицию выразили в бумажном виде и прислали ее. Мы выразили свою позицию 21 мая, когда был съезд клубов, и поэтому на сегодняшний день мы не хотим делать каких-то громких заявлений — мы за то или за другое. Мы за то, что примет Исполком УАФ и управляющая власть".

"Мы должны понимать, что не мы принимаем решения. Как бы мы там не собирались, не ссорились и не высказывали свои мысли, все равно решение будет принимать Исполком. Есть вышепоставленный орган, которому мы доверяем, который мы выбрали и который должен нами управлять. Если каждый клуб начнет управлять организацией — это будет бардак. Мы за то, чтобы бардака не было, поэтому все отдаем в руки Исполкома. Примут одно решение — мы с ним согласимся, примут другое — также согласимся. Мы ни с кем не хотим ссориться".

Волынь после 19 туров Первой лиги занимает второе место в турнирной таблице. В случае остановки чемпионата "крестоносцы" выйдут в Премьер-лигу.

Очередное собрание клубов по этому вопросу состоится в четверг, 11 июня.