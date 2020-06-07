Украина: Первая лига

Президент ПФЛ выразил надежду, что все клубы Первой лиги соберутся, чтобы принять коллективное решение о доигровке сезона.

В мае было принято решение не доигрывать Первую лигу в полном объеме. Однако после того, как воспротивились некоторые клубы, было решено все-таки доиграть сезон полностью. Тем не менее, Исполком УАФ не утвердил второе решение, и теперь клубам Первой лиги снова предстоит собраться, чтобы сформировать единое мнение: каким образом нужно завершить этот сезон.

- Когда будет проведена внеочередная конференция по поводу доигрывания/недоигрывания сезона в Первой лиге?

- В четверг на НСК Олимпийский.

- Насколько большие шансы, что клубы все-таки согласятся играть, учитывая, что девять клубов прислали письмо, в котором просили учесть первоначальное решение и не доигрывать сезон?

- Не знаю. Давайте, я не буду вам рассказывать о шансах, а мы просто соберемся. Я надеюсь, в этот раз все клубы приедут и будут высказывать свою позицию коллегам глаза в глаза и объяснять, почему они не могут играть.

- А если кто-то из клубов не приедет, что им за это будет? Ничего?

- Ничего не будет, но это будет уже смешно. ПФЛ приглашает и приглашает руководство Украинской ассоциации футбола. Андрей Павелко будет присутствовать на этой конференции, где будет приниматься такое судьбоносное решение. Я не знаю, если уже на него клубы не приедут, тогда зачем они вообще существуют и в футбол играют?

Евгений Музыка, Football.ua