Украина: Первая лига

Петр Каплун прокомментировал сложившуюся ситуацию в Первой лиге.

Президент Горняк-Спорта Петр Каплун хочет, чтобы проблемы его клуба решали другие люди, обвиняет ПФЛ в "подсовывании документов", которые он не читал и грозится "снять корону" с президента организации Сергея Макарова.

Исполком УАФ поручил ПФЛ провести еще одну конференцию клубов, на которой должны принять решение, нужно ли доигрывать сезон. Петр Каплун такого развития событий не ожидал.

"Не ожидал, поскольку накануне в исполком УАФ девять клубов отправили обращения об остановке чемпионата Украины в Первой лиге. Я ожидал, что он примет решение об остановке чемпионата и прояснит вопрос с определением клубов, которые выходят в элиту или принять решение не обмениваться в этом году клубами между лигами. Не знаю, чем они мотивировали такое решение", — цитирует Каплуна официальный сайт Горняк-Спорта.

Далее Каплун жалуется, что ПФЛ воспользовался пунктом устава, который "клубы редко читают". Организация изменила устав таким образом, что Совет лиг считается состоявшимся, если на нем был хотя бы один из членов. Как внесли эти правки? Все просто: "документы нам подсовывают, потому что первые лица уже не приезжают на эти формальные заседания". Вот что Каплун ответил на вопрос, будет ли заседание 11 июня финальным в вопросе о продолжении Первой лиги:

"Этого никто не гарантирует. Оказывается, ПФЛ воспользовалась одним из пунктов Устава, который мы редко читаем, а его следовало бы всем руководителям клубов ПФЛ Украины читать постоянно. Руководство ПФЛ Украины потихоньку подминало Устав Лиги под себя. Дошли вообще до маразма. Оказывается, что Совет лиг считается состоявшемся, когда на нем присутствует хотя бы один из членов. Это значит, что один клуб может решить судьбу всей Профессиональной лиги Украины. Так написано в Уставе.

Мы приняли и проголосовали за эту редакцию. Вот такие документы нам подсовывают, потому что первые лица уже не приезжают на эти формальные заседания и администрация ПФЛ решила воспользоваться и поменять Устав под себя. Не они нанятые менеджерами клубов получается, а они хотят стать над клубами. Интересная ситуация получается. Но их история учит, что они страдают эти президенты, которые хотели взять власть в свои руки. Такое уже было, и я думаю, еще будет.

История таких президентов ничему не учит. Они не понимают, что они для клубов, а не клубы для них. Поэтому у нас вообще родилась такая идея, что президент ПФЛ Украины вообще не нужен. Достаточно исполнительного директора, а президент – он выполняет только представительские функции. Их может по очереди исполнять каждый президент клуба. Он может пойти на какое-то заседание, а работает в основном исполнительный директор.

А то со временем у многих президентов ПФЛ вырастает корона. Сейчас люди возмущаются: "Как же так? Макаров должен быть ударить кулаком по столу! Пригрозить клубам, которые отказываются доигрывать чемпионат". Как он может делать такое в адрес клубов? Как он может говорить: "Вы должны играть!". Именно это он сейчас и говорит. "Клубы, вы должны собраться и посмотреть друг другу в глаза!". Что мы должны? Не понимаю. Мы никому ничего не должны – клубы решают, что делать и как жить дальше, а не президент и администрация ПФЛ. Клубы объясняют ПФЛ Украины как организовать процесс.

А они уже должны думать, как его провести, а не навязывать клубам, как и что им делать. А у нас получается все наоборот. Вот так и получилось, что клубы не интересуются ничем. Вот такая у нас стала организация".

Кроме того, Петр Каплун считает, что сейчас клубы занимаются демагогией. А чтобы продолжить сезон, Министерство охраны здоровья должно отменить медицинский протокол безопасности.

"Конечно затянулась. Вместо того, чтобы думать, как организовать новый чемпионат, занимаемся демагогией. Вот нам заявляли, что МОЗ Украины разрешил играть, правительство разрешило и вот мол те, играют. Они станут на голову, и мы должны это делать? Отмените тогда протокол. И все будут играть. Надо обращаться к МОЗу, чтобы он отозвал свой протокол и разрешил играть командам. Вместо этого происходит демагогия, и клубы, которые преследуют определенные задачи рассказывают, да что там такого в протоколе? У нас что в Первой лиге у клубов много баз? Агробизнес имеет базу? На стадионе у них есть такие раздевалки, чтобы выполнить протокол? Президент Агробизнеса господин Собуцкий рассказывает, что надо доиграть по регламенту. У него даже нет раздевалок по регламенту, не то, чтобы по медицинскому протоколу, и он рассказывает нам как жить дальше. Вот такие президенты появились, которые заявляют, да что там медицинский протокол, а вытащу деньги и оплачу тестирование на коронавирус. Они вытаскивают деньги из кармана, а у нас другая система – наш клуб планирует бюджет, у нас есть смета расходов. И нам никто не даст деньги из кармана. Если они такие умные, то пусть богатые клубы помогут такому клубу как наш, чтобы продолжили соревнования согласно медицинскому протоколу. А рассказывать о том, что они принципиальные, можно сколько угодно", — добавил Каплун.

Одной из проблем для клубов является высокая стоимость тестирования на коронавирус. Когда Каплуну привели в пример Карпаты, которые нашли партнера, сделавшего им тесты бесплатно, Петр предложил, чтобы кто-то другой нашел такого партнера для Горняк-Спорта.

"Почему нам не найдут такую поликлинику или лабораторию, чтобы мы также бесплатно прошли тестирование? Нам рассказывают, что можно сделать тестирование за 700 гривень. Так где это место, найдите нам хотя бы его, чтобы мы за 700 гривен прошли бы тесты.

А кто будет страховать футболистов? Не дай бог, что-то случится с футболистом, кто будет платить компенсацию его семье? Это будет несчастный случай на производстве и клуб всю жизнь будет выплачивать деньги? Кто об этом думает? Все думают, что это ерунда. Давайте, соберемся, посмотрим друг другу в глаза и начнем играть. Это говорит господин Макаров. В какие я должен смотреть глаза? В его глаза? И что я там увижу?", — добавил он.

Конференция ПФЛ должна состояться 11 июня. Однако Каплун, выше жаловавшийся на то, что ПФЛ меняет устав, пока первые лица клубов не посещают заседания, еще не знает, будет ли на этой встрече Горняк-Спорт.

"Мы еще не решили. Пусть другие смотрят друг другу в глаза. Нашему клубу стыдиться нечего. Почему мы должны стыдиться из-за того, что у нас нет денег на тестирование? Да, нет, поскольку мы их не планировали. Если такую сумму надо заложить на следующий год, то мы запланируем ее, если будем играть. А то сейчас нашлись клубы, которые деньги из карманов достают, словно депозит снял. Горняк-Спорт за время чемпионата уже заплатил налогов на полтора миллиона гривень".

А еще президент Горняк-Спорта обещает "снять корону" с Сергея Макарова, если у того таковая выросла, обвиняет ПФЛ в "ползучей революции" и критикует систему обмена между лигами.

"Макаров давно уже не звонил, поскольку мы имеем свою позицию, которая им не нравится. С какими клубами они проводят переговоры, о которых они рассказывают. С Оболонью Бровар, Агробизнесом, Металлистом 1925 или Ингульцом? Переговоры вели с четырьмя клубами, а говорят, что обсуждали со всеми. А с теми, кто был против возобновления чемпионата, они не вели переговоров? Или они не понимают, что каждый клуб имеет одинаковые права в Профессиональной футбольной лиге Украины.

Если у президента ПФЛ выросла корона, то мы можем ее быстро снять. Уже снимали, и не с одного. Надо понять, что администрация ПФЛ нужна для того, чтобы проводить политику клубов, а не навязывать свою политику клубам. И мы еще пересмотрим Устав. Большинство должно определять политику организации, а не один клуб. А то потом получается, что меньше половину клубов собрались, проголосовали, неизвестно за что… На голосовали уже… В Уставе с первой его редакции уже нет ни одного слова. Это называется ползучая революция от администрации ПФЛ.

Это все началось после того, как пачками начали принимать клубы в Профессиональную футбольную лигу. Когда такое было? Раньше, чтобы попасть в профессиональный спорт, это надо было такой путь пройти. Надо было выиграть зональный турнир, потом финальную пульку… По одной команды переходило из первой лиги в высшую. Из второй в первую. Был уровень футбола.

А теперь все смылось, пачками переходят. Сейчас шесть команд покинут Вторую лигу, по предложению Макарова. Уйдут лидеры, и что останется там? Я ничего плохого не хочу сказать за остальные команды, но уровень Второй лиги сразу упадет. Так если массово лидеров Первой лиги отправит в УПЛ, уровень тоже упадет. И это делается из года в год и так мы подрываем футбол своими необдуманными решениями. Потому говорят, ой какой у нас интересный чемпионат.

Надо думать глобально, а не о сиюминутной выгоде. Интересный чемпионат становится за счет падения уровня футбола команд. Он же интересным становится на за счет роста мастерства футболистов. Если бы за счет этого интересным был, это бы другое дело. А интересная борьба в чемпионате за счет падения класса клубов, это не очень радостно".

А еще Каплун считает, что "Макаров испугался и пошел на уступки" и спрашивает, почему бы УАФ не помочь клубам финансово.

"Придется ждать. Исполком рекомендовал, надо прислушаться. Хотя внеочередная Конференция ПФЛ согласно Уставу собирается за месяц. Но Конгресс УАФ попросил, надо собраться. Но не посмотреть друг другу в глаза, а конкретно обговорить, что нам может предложить УАФ. Опять медицинский протокол? А может поможет финансово?

Пусть объяснит, как проводить соревнования, а не рассказывать о том, что МОЗ и правительство разрешило играть, да есть протокол, но это такое... Пусть скажут, какие клубы Первой лиги могут выполнить протокол. Большинство может его выполнить? С раздевалками, с раздельным питанием… Если большинство может выполнить, мы играем. Если нет, чемпионат останавливается. Вот и все, простое решение.

Мне надоела демагогия клубов, которые начинают "меряться яйцами". Начинают говорить, что знают о каких-то заговорах. Хочется им ответить: "На себя посмотрите!". То у Металлиста 1925 и Оболони Бровар президент ПФЛ Макаров плохой, и они его чуть ли не оскорбляют, а потом они заявляют, что он все понял и пусть еще поработает. Это что за такие заявления? Это что они определяют будет работать Макаров или нет? Или может все клубы ПФЛ определяют. Я этого не пойму. Получается, что Макаров испугался клубов и пошел на уступки и непонятно почему собрал еще один Совет лиг? Это так выглядит.

Очень много накопилось вопросов, которые предстоит решить. Конференция может их решить, а может и не решить. Хотя я не понимаю исполком УАФ, которому девять клубов направили письма о том, что они не могут продолжить чемпионат в Первой лиге, они просили принять их точку зрения во внимание, просили этого еще на Совете лиг, который был 21 мая. Мнение девяти клубов из шестнадцати – это достаточное количество для принятия какого-либо решения? А утверждать, что при участии десяти клубов, когда шесть "за", а четыре "против", можно принимать решение, это, я считаю, маразм".