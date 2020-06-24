Украина: Первая лига

Клуб Первой лиги моментально нашел замену Сергею Чернобаю, у которого завершился контракт.

Футбольный клуб Агробизнес пополнил состав вратарем житомирского Полесья Олегом Мозилем, который стал лучшим на своей позиции в первой части сезона Второй лиги. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

24-летний уроженец Львова подписал с командой из Волочиска полноценное соглашение. Финансовые детали сделки не уточняются.

Стоит отметить, что незадолго до этого Агробизнес расстался с голкипером Сергеем Чернобаем, у которого контракт подошел к своему завершению, и стороны не стали его продлевать.

Олег Мозиль является воспитанником львовских Карпат. В сезоне-2019/20 он провел во Второй лиге 20 поединков, в которых пропустил 11 голов.