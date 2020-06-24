Краматорский клуб не смог значительно приблизиться в турнирной таблице к лидерам чемпионата.
Оболонь - Авангард, ФК Авангард
24 июня 2020, 20:56
Завершился поединок 20-го тура Первой лиги Украины, в котором Оболонь Бровар принимала на своем поле Авангард.
В первом тайме гости открыли счет на табло благодаря голу Алексея Лобова, однако удержать победу они не смогли. На 78-й минуте Олег Слободян реализовал пенальти, а финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.
Оболонь Бровар — Авангард 1:1
Голы: Слободян, 78 — Лобов, 28
Оболонь Бровар: Федоривский – Голиков, Коваленко, Безуглый, Майданевич (Прокопенко, 90) – Корнев – Гуськов (Гутти, 55), Валеев (Бровченко, 69), Слободян, Мединский (Ковбаса, 80) – Батальский.
Авангард: Денчук – Воробей (Дедяев, 65), Мирошник, Савин (Собко, 69), Сухаров – Сеницкий – Матяж (Мурза, 87), Полюлях, Лобов, Нехтий (Цибульник, 90+2) – Кириенко.
Предупреждения: Голиков, Безуглый, Батальский, Федоривский – Воробей, Матяж, Мирошник