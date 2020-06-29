Встреча команд завершилась со счетом 1:1.
Игроки Руха, ФК Рух
29 июня 2020, 18:55
В матче 21-го тура Первой лиги Николаве сыграл в ничью с Рухов со счетом 1:1. Хозяева поля вышли вперед на 35-й минуте после гола Яворского, но львовский клуб сравнял счет благодаря усилиям Русина.
Николаев – Рух 1:1
Голы: Яворский, 35 – Русин, 54.
Николаев: Шелихов, Охрончук (Росляков 85), Порох, Ульянов, Куксенко (Ляшевский 62), Кушниренко, Ковалев (Паламар 88), Витенчук, Войцеховский (Заричнюк 85), Кравченко, Яворский.
Рух: Бандура, Заставный (Биленький 88), Дуць, Белый, Мартынюк, Калюжный (Коробенко 65), Копына, Синица (Эрнест Антви 73), Русин, Бойчук (Мысык 46), Кондраков.
Предупреждения: Яворский – Бойчук, Русин, Дуць, Заставный.