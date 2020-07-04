Украина: Первая лига

Вашему вниманию результаты поединков очередного тура второго по значимости дивизиона Украины.

Металлист 1925 и Агробизнес добыли победы, Ингулец перестрелял Авангард и другие результаты тура.

Агробизнес – Черкащина 1:0

Гол: Бойчук, 83

Ингулец – Авангард 3:2

Голы: Козак, 6, Мишуренко, 21, Сичинава, 48 – Мутяж, 62, Мурза, 90

Кремень – Волынь 1:1

Голы: Сула, 50 – Кожанов, 90+2 (с пенальти)

Металлист 1925 – Горняк-Спорт 2:1

Голы: Дерек, 7, Романов, 30 – Корольков, 23 (с пенальти).

По итогам 22-го тура Ингулец и Металлист делят вторую строчку в Первой лиге, имея в активе по 44 пункта. Следом расположились Агробизнес (43), Волынь (42), Минай( 40) и Рух (40).

Отметим, что у Руха две игры в запасе, а у Агробизнеса – одна.