Завершился матч 22-го тура Первой лиги Украины.
Фото: Скриншот
05 июля 2020, 21:16
Черноморец на своем поле сыграл вничью с Николаевом в матче 22-го тура второго по значимости дивизиона Украины.
Черноморец – Николаев 0:0
Черноморец: Паламарчук, Слинкин, Лиховидько, Микицей, Зубейко, Велев (Долгов, 72), Клименко (капитан), Хамелюк (Яловенко, 57), Брагару (Янаков, 50), Авагимян, Сикорский (Штогрин, 57).
Николаев: Шелихов, Кушниренко, Порох, Попов (Куксенко, 33), Ульянов, Охорончук (Росляков, 78), Витенчук, Ковалев (капитан) (Паламар, 84), Кравченко, Войцеховский (Заричнюк, 80), Яворский (Черепущак, 88)
Предупреждения: Брагару — Попов, Охорончук, Кравченко, Ульянов.