Украина: Первая лига 07 июля 2020, 23:08 Гегедош покинул Металлист 1925 Нападающий больше не будет выступать за харьковскую команду. Роберт Гегедош, фото Металлист 1925 07 июля 2020, 23:08 Металлист 1925 и Роберт Гегедош прекратили сотрудничество по согласию обеих сторон, сообщает официальный сайт клуба. Нападающий в этом сезоне провел 23 поединка на клубном уровне, забив десять голов и сделав три результативные передачи. Напомним, что Гегедош перебрался в Металлист 1925 в феврале 2020-го года. Люди Роберт Гегедош Команды Металлист 1925 Источники ФК Металлист 1925 Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте