Украина: Первая лига

Нападающий больше не будет выступать за харьковскую команду.

Металлист 1925 и Роберт Гегедош прекратили сотрудничество по согласию обеих сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Нападающий в этом сезоне провел 23 поединка на клубном уровне, забив десять голов и сделав три результативные передачи.

Напомним, что Гегедош перебрался в Металлист 1925 в феврале 2020-го года.