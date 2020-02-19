Украина: Первая лига

Харьковский клуб усилился перед стартом второй половины сезона в Первой лиге.

Металлист 1925 подписал двух новых футболистов, которыми стали 25-летний полузащитник Максим Банасевич и 26-летний нападающий Роберт Гегедош, сообщает официальный сайт харьковского клуба.

Финансовые детали сделок не уточняются, однако оба игрока перешли в новую команду на полноценной основе.

Первую часть сезона Банасевич провел во львовском Рухе, за который он сыграл семь поединков. За Металлист 1925 он будет выступать под 95-м номером.

Что касается Гегедоша, то в текущем сезоне за Минай он сыграл 21 матч по всех турнирах, в которых смог отличиться десятью голами. В новом клубе он будет выступать под 88-м номером.

Ранее сообщалось, что нападающий Металлиста 1925 Сергей Петров продолжит карьеру в Агробизнесе.

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