Украина: Первая лига

Наставник харьковчан поделился мнением о результате поединка.

Тренер Металлиста 1925 Евгений Писоцкий прокомментировал поражение команды в матче с Минаем (0:1) в 23-м туре Первой лиги.

"Мы приехали играть в футбол, мы хотим исповедовать атакующий стиль, выход из защиты через пас. Короткий или средний, но не длинными передачами на нападающего. Мы в это не играем, это не наш стиль. У нас сегодня не получилось забить, хотя моменты для этого были.

На второй минуте Дмитренко вышел один на один, соперника спас Попович, во втором тайме были опасные прострелы с правого фланга, нападающие не успевали их замкнуть. Моменты у нас были, но для победы или ничьей надо их реализовывать, если нет – результата не будет. В целом, качество игры было на хорошем уровне.

Мы боролись за каждый мяч. Никто не хотел уступать, играли две команды, претендующие на высокие позиции в турнирной таблице.

Удаление Демченко? Это все эмоции, бушующие во время игры. Человек волнуется, хочет, чтобы его команда играла и забивала. Он пытается гнать ребят вперед. Не буду говорить, ведь все и так понимают, почему эти две желтые произошли", – рассказал Писоцкий в комментарии официальному сайту клуба.

На данный момент Металлист 1925 занимает третью строчку в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с Минаем и Инульцом.