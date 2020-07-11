Украина: Первая лига

В рамках 23-го тура Первой лиги Минай сумел одолеть Металлист 1925.

В пятницу, 10 июля, Минай на своем поле принимал Металлист 1925.

Хозяева минимально одолели харьковчан, сравнялись по очкам и сразу три команды в турнирной таблице имеют в своем активе 44 пункта, занимая 2-4 места.

Обзор матча:

Минай — Металлист 1925 1:0

Гол: Стасюк, 57.

Минай: Попович — Маткобожик, Никитюк, Голодюк (Шпак, 57), Стасюк — Ткачук, Пиняшко (микуляк, 90), Оринчак (Машталир, 74), Кополовец (Жичиков, 60) — Кныш (Глагола, 67), Нуриев.

Металлист 1925: Сидоренко — Шершень, Поспелов, Цвиренко (Давыдов, 82), Ченбай — Кольцов, Савин, Ямполь, Дмитренко — Романов (Банасевич, 68), Дерек (Лукас, 90+1).

Предупреждения: Кныш, Кополовец, Маткобожик, Глагола, Ткачук, Попович — Романов, Кольцов, Давыдов.

На 86-й минуте удален тренер гостей Демченко.