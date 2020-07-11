Украина: Первая лига

Завершились субботние матчи 23-го тура Первой лиги Украины.

Черноморец на своем поле сумел добыть ничью против Руха, сыграв в результативную ничью.

Черноморец – Рух 2:2

Голы: Брагару, 9, Янаков, 71 — Эрнест, 17, Мартынюк, 76 (с пенальти)

Черноморец: Паламарчук, Слинкин, Лиховидько, Микицей, Зубейко, Велев (Долгов, 77), Клименко (капитан), Хамелюк (Граматик, 54), Брагару (Янаков, 54), Авагимян (Яловенко, 77), Сикорский (Штогрин, 54)

Рух: Мысак, Заставный, Дуць (капитан), Белый, Брикнер (Ардазишвили, 63, Коробенко, 85), Копына, Мысык, Мартынюк, Эрнест, Климчук (Синица, 46), Русин.

Предупреждения: Клименко, Граматик, Микицей, Янаков, Ю Паламарчук.

Прикарпатье сумело одолеть Кремень с разницей в один гол.

Прикарпатье – Кремень 2:1

Голы: Симотюк, 62, Пастух, 81 – Сула, 25.

Оболонь Бровар в выездном поединке справился с Николаевым, забив в заключительные 15 минут игры.

Николаев – Оболонь Бровар 0:2

Голы: Медынский, 75, Коста Тенорио, 90.

Один из лидеров чемпионата в лице Агробизнеса неожиданно проиграл Горняк-Спорт.

Горняк-Спорт – Агробизнес 3:2

Голы: Герасимец, 1, 49, Лозовой, 15 – Семенец, 44, Слотюк, 86.