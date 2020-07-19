Украина: Первая лига

Состоялись очередные матчи 25-го тура чемпионата Украины в Первой лиге.

Лидер Первой лиги Ингулец сумел набрать три очка в матче против Николаева благодаря голам Балана и Ситчинавы – за "корабеллов" отличился Яворский. Еще один из лидеров, Агробизнес, в добавленное ко второму тайму время упустил победу над Авангардом – 1:1. А занимающие 14-е место Балканы на выезде разобрались с Прикарпатьем – 2:1.

Авангард – Агробизнес 1:1

Голы: Сеницкий, 90+2 – Иванченко, 72.

Авангард: Денчук, Воробей, Сидоренко, Мирошник, Сухаров, Сеницкий, Цыбульник, Лобов, Матяж, Нехтий, Кириенко.

Агробизнес: Воробей, Палюх, Косовский, Когут, Захарченко, Козьбан, Гагун, Черненко, Бойчук, Груша, Слотюк.

Предупреждения: Бойчук, Палюх, Семенец.

Прикарпатье – Балканы 1:2

Голы: Барчук, 39 – Юречко, 16, Тропанец, 18.

Прикарпатье: Вульчин, Бочкур, Борисевич, Француз, Сикач, Ворбчак, Геник, Дербах, Кузьмин, Дитко, Барчук.

Балканы: Лободров, Лукас, Луис Фернандо, Тропанец, Гаврилюк, Ильницкий, Юречко, Пархоменко, Сидоренко, Платунов, Златов.

Предупреждения: Сикач, Бойко, Барчук – Болокан.

Николаев – Ингулец 1:2

Голы: Яворский, 32 – Балан, 47, Ситчинава, 57.

Николаев: Шелихов, Ляшевский, Кушниренко, Порох, Ульянов, Витенчук, Росляков, Черепущак, Паламар, Кравченко, Яворский.

Ингулец: Шуст, Запорожец, Загальский, Мкомола, Павлов, Балан, Щедрый, Ситчинава, Лупашко, Синегуб, Семенко.

Предупреждения: Порох, Ульянов.

Удаление: Порох, 90+1.