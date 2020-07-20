Украина: Первая лига

Владелец клуба рассказал о судействе в украинском футболе.

Президент Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал обвинения в воздействии на арбитра Ивана Бондаря в матче 24-го тура Первой лиги против Прикарпатья (1:0).

"Это было сделано сознательно, чтобы втянуть Ингулец в грязь. Все понимают, что мы не работаем с арбитрами. Взять Черноморец – Рух, там еще более левая точка была назначена, но о ней молчат. А тут раздули все.

Я после матча подошел к арбитру и спросил, была ли точка. Он ответил, что не думает. На вопрос, зачем он ее тогда назначал, он сказал: "Ну, назначил". Потом он посмотрел повторы и сказал, что точки не было.

Один человек из Луцка и один человек из Львова лично приезжали ко мне и говорили, если я хочу в УПЛ, то нужно ехать в Киев, зайти туда-то и решить вопрос, по-другому меня туда не пустят", – рассказал Поворознюк в интервью программе "Профутбол".

На данный момент Ингулец лидирует в турнирной таблице, опережая Минай на три пункта.