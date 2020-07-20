Украина: Первая лига

Президент Ингульца намекнул на нечестную игру со стороны Руха.

Поединок 24-го тура Первой лиги Украины, в котором Ингулец обыграл Прикарпатье, не обошелся без скандальных инцидентов, связанных с работой судейской бригады. Комитет арбитров УАФ назвал действия судьи того матча странными, поскольку тот допустил две грубые ошибки, повлиявшие на результат встречи.

Однако после поединка главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко, в свою очередь, заподозрил соперника в финансовой стимуляции со стороны третьих лиц. Президент петровского клуба Александр Поворознюк прокомментировал высказывания наставника своей команды.

"Стимулирование? Ну и что? На нас привозили, Авангарду привозили две команды на нас, привозили и три команды на нас... Просто мне ж нельзя ничего вслух говорить, а то сразу — КДК. Меня же хотят отстранить от футбола, а не знают как. Вон Рух позиционирует себя, что он не дает арбитрам. Хочу спросить в прямом эфире Григория Козловского. Сколько стоит 11-метровый в ворота Черноморца?" — приводит слова Поворознюка сайт телеканалов Футбол.

Напомним, ранее главный тренер Прикарпатья Владимир Ковалюк высказал недовольство работой судейской бригады в матче с Ингульцом, намекнув на ее возможную заинтересованность в победе клуба из Петрово.