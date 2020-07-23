Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Первой лиги.

Минай продолжает сохранять статус одного из главных претендентов на выход в украинскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона Первой лиги. В 26-м туре подопечных Василия Кобина ожидала гостевая встреча с Черкащиной, которая занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Аутсайдеру не удалось сотворить сенсацию, и Минай ожидаемо добыл победу в результативном матче, отправив в ворота соперника шесть мячей (2:6).

Смотрите видео голов и обзор матча Черкащина — Минай:

Черкащина — Минай 2:6

Голы: Тарануха, 52, Пограничный, 85 — Пыняшко, 30, Карноза, 32, Оринчак, 48, 73, Нуриев, 71 (пен.), Кныш, 80.

Черкащина: Тимофеев — Нестеренко (Олейник, 46), Дмитренко, Лухтанов (Долгий, 74), Пограничный — Малей (Грисьо, 65), Морозенко (Кабанюк, 62), Цурупин, Георгиев, Захаревич (Нечай, 55) — Тарануха.

Минай: Попович (Черепко, 83) — Жичиков, Никитюк, Маткобожик, Стасюк (Кополовец, 80) — Вагин — Глагола (Шпак, 66), Нуриев, Карноза (Кныш, 58), Пыняшко — Оринчак (Ахмедзаде, 75).