Украина: Первая лига

Олег Собуцкий повздорил с болельщиками луцкой команды.

В поединке 26-го тура Первой лиги Агробизнес на выезде уверенно обыграл Волынь (3:0), поднявшись на третье место в турнирной таблице.

После поединка команда и тренерский штаб лучан пошли пообщаться в болельщиками, где один из фанатов высказал свое мнение об уровне соперника.

"Как вы могли проиграть в этом матче? Как вы могли проиграть им? Это же село еб**ое, село, бл**ь".

Свидетелем данного разговора стал почетный президент Агробизнеса Олег Собуцкий, который поспешил ответить болельщику.

"Слышишь, ты? Сам ты село, бл**ь".

После этого фанаты предприняли попытку догнать Собуцкого, но их остановила служба безопасности.

Напомним, президент Агробизнеса ранее прокомментировал решение отстранить его пожизненно от футбола за избиение арбитра.