Олег Собуцкий повздорил с болельщиками луцкой команды.
Олег Собуцкий, фото Агробизнес
27 июля 2020, 07:13
В поединке 26-го тура Первой лиги Агробизнес на выезде уверенно обыграл Волынь (3:0), поднявшись на третье место в турнирной таблице.
После поединка команда и тренерский штаб лучан пошли пообщаться в болельщиками, где один из фанатов высказал свое мнение об уровне соперника.
"Как вы могли проиграть в этом матче? Как вы могли проиграть им? Это же село еб**ое, село, бл**ь".
Свидетелем данного разговора стал почетный президент Агробизнеса Олег Собуцкий, который поспешил ответить болельщику.
"Слышишь, ты? Сам ты село, бл**ь".
После этого фанаты предприняли попытку догнать Собуцкого, но их остановила служба безопасности.
Напомним, президент Агробизнеса ранее прокомментировал решение отстранить его пожизненно от футбола за избиение арбитра.