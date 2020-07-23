Украина

Вице-президент УАФ и почетный президент Агробизнеса Олег Собуцкий прокомментировал свое пожизненное отстранение от футбола.

Олег Собуцкий рассказал журналисту Football.ua Евгению Музыке свою версию событий, связанных с избиением арбитра Юрия Иванова после матча Аробизнес — Минай.

- Как вы можете прокомментировать свою дисквалификацию?

- Это полный абсурд, просто дико. Такое впечатление, что кто-то просто пытается показать, что он работает. Я знал, что будет большой скандал на всю Украину, потому что оскорбили воинов АТО, после тех слов, которые были произнесены, нервы просто не выдержали. Я как-то пытался успокоить, отвлечь внимание, но у этих арбитров, видимо, нет ничего святого. Да, я тоже кричал на арбитров, но основные события произошли после того, как один из ветеранов сказал арбитру из Донецкой области, что он его землю защищал от оккупантов, что же ты делаешь, а тот ответил, что он его туда не звал. Я не стал сразу все это рассказывать, думал, может, у людей совесть заговорит, но... Я сам был на востоке Украины в 2014-2015 годах и многое повидал, поэтому мне понятны чувства ветеранов.

- Будете ли вы подавать апелляцию?

- Конечно, мы будем судиться и обращаться во все инстанции, в которые только возможно.

- А что вы скажете по поводу запрета Агробизнесу играть на своем стадионе?

- Это абсурд. Андрей Павелко говорил мне, что к нам боятся ехать судьи. В то же время я нормально общался с арбитрами, которые спокойно узнавали, встретят ли их в Тернополе, и как им добраться в Волочиск. Я говорю, что игры не будет, не приезжайте — они были в шоке...

- Как все эти события сказались на вашей работе в ассоциации футбола?

- Как влияют? Меня же пожизненно отстранили от футбола. Я несколько раз уже предлагал написать заявление и уйти самостоятельно, но мне говорили, что я нужен. А теперь какую-то показуху хотят сделать.

- Что будет с Агробизнесом, если ваша дисквалификация останется в силе?

- Клуб жил, живет и будет жить. Я от команды не отказываюсь, все эти трудности только сделают нас сильнее. У нас прекрасный тренер, прекрасные игроки, прекрасные администраторы. Я не занимал в клубе ни одной официальной должности, а финансировать его мы будем продолжать. И будем бороться с творящимся сейчас безобразием. В Украине футбол разваливается, и не в последнюю очередь из-за судейства.

- Лучано Лучи был призван навести порядок с судейством...

- Я не знаю, что он сделал для улучшения. Знаю только, что его зарплата во много раз превышает зарплату всего нашего судейского корпуса. Судьи порой приезжают без раций без формы... Зато приглашают Лучи, у которого зарплата намного больше, чем 20 тысяч долларов, о которых говорят.

Добавлю еще, что мы весь свой футбольный бизнес вели открыто, с уплатой всех налогов, без каких-то "черных" выплат. Кроме всего прочего, я являюсь, точнее, после всех этих событий, являлся президентом федерации ветеранского футбола. Все налоги, выплаты, зарплаты были легальными, и, фактически, поездки сборной тоже были за наш счет.

Ранее сообщалось, что КДК УАФ пожизненно отстранил почетного президента Агробизнеса от футбола.