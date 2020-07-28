Украина: Первая лига

В матче 27-го тура Первой лиги Балканы едва не одолели своих именитых географических соседей из Одессы.

Удачное начало матча 27-го тура чемпионата не избавило Черноморец от необходимости спасаться от первого домашнего поражения под руководством Сергея Ковальца.

Хозяева открыли счет на 13-й минуте после того, как Сикорский воспользовался отчаянным, но, как оказалось, неудачным сэйвом Лободрова.

Однако буквально через пару минут контратака Балкан привела к тому, что защитник хозяев сыграл рукой в своей штрафной площадке и Фаюк четко реализовал пенальти.

Когда казалось, что матч двух команд из Одесской области завершится со счетом 1:1, еще одна контратака гостей за 6 минут до конца основного времени привела к голу Болокана.

Однако отчаянный штурм под занавес встречи в исполнении Черноморца принес успех "морякам": отчаянный прострел наудачу сквозь частокол ног во вратарской площадке привел к автоголу — 2:2!

Черноморец — Балканы 2:2

Голы: Сикорский, 13, Юречко, 90, автогол — Фаюк, 17, с пенальти, Болокан, 84.

Черноморец: Паламарчук — Остапенко, Микицей, Лиховидько — Зубейко, Хамелюк (Граматик, 64), Авагимян, Велев (Долгов, 70) — Янаков, Брагару (Яловенко, 79) — Сикорский (Штогрин, 64).

Балканы: Лободров — Сидоренко, Юречко, Николишин, Серденюк, Пластунов (Тропанец, 65) — В.Златов, Пархоменко, Додо (Болокан, 57), Луис Фернандо (Шуховцев, 88) — Фаюк.

Предупреждения: Остапенко, Авагимян — Болокан.