Вашему вниманию видео голов и обзор матча Первой лиги Украины.
Фото: Скриншот
31 июля 2020, 01:20
Ингулец добыл ничью в матче, в котором все ключевые решения принимались с помощью системы VAR.
Сыграв вничью с Оболонь-Бровар, Ингулец не смог вернуть себе лидерство в Первой лиге.
Обзор матча:
Оболонь-Бровар — Ингулец 1:1
Голы: Батальский, 45 — Загальский, 88, с пенальти.
Оболонь-Бровар: Федоривский — Майданевич (Ульянченко, 84), Билый, Безуглый, Мате (Прокопенко, 59) — Савченко, Слободян, Гуськов (Бровченко, 55), Валеев — Медынский, Батальский.
Ингулец: Шуст — Кучеренко, Балан, Семенко, Запорожец (Загальский, 86) — Козак, Бартулович (Щедрый, 70), Лупашко, Синегуб, Мишуренко (Мкомола, 90+3) — Ситчинава.
Предупреждения: Слободян, Майданевич, Билый, Валеев — Козак, Запорожец.
Удаления: Билый, 87 — Ситчинава, 33.