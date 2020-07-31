Украина: Первая лига

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Первой лиги Украины.

Ингулец добыл ничью в матче, в котором все ключевые решения принимались с помощью системы VAR.

Сыграв вничью с Оболонь-Бровар, Ингулец не смог вернуть себе лидерство в Первой лиге.

Обзор матча:

Оболонь-Бровар — Ингулец 1:1

Голы: Батальский, 45 — Загальский, 88, с пенальти.

Оболонь-Бровар: Федоривский — Майданевич (Ульянченко, 84), Билый, Безуглый, Мате (Прокопенко, 59) — Савченко, Слободян, Гуськов (Бровченко, 55), Валеев — Медынский, Батальский.

Ингулец: Шуст — Кучеренко, Балан, Семенко, Запорожец (Загальский, 86) — Козак, Бартулович (Щедрый, 70), Лупашко, Синегуб, Мишуренко (Мкомола, 90+3) — Ситчинава.

Предупреждения: Слободян, Майданевич, Билый, Валеев — Козак, Запорожец.

Удаления: Билый, 87 — Ситчинава, 33.