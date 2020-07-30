Украина: Первая лига

Сыграв вничью с Оболонь-Бровар, Ингулец не смог вернуть себе лидерство в Первой лиге.

В матче 27-го тура Первой лиги в Киеве на Оболонь-Арене разыгралась настоящая драма.

Лидировавший перед стартом тура Ингулец в первые полчаса матча практически полностью переиграл Оболонь-Бровар, однако на 33-й минуте остался в меньшинстве. Ситчинава слишком жестко пошел в отбор у ворот соперника, и арбитр Романов после подсказки VAR удалил нападающего гостей.

Под занавес первого тайма Батальский убежал на свидание с вратарем и вывел Оболонь-Бровар вперед, однако киевлянам пришлось на пару минут отложить празднование, поскольку арбитр снова доверил право определить, был ли в данном эпизоде офсайд, системе VAR. Видеоассистент Арановский подтвердил легитимность гола.

После перерыва инициатива была уже на стороне хозяев, однако они упустили несколько хороших возможностей снять все вопросы о победителе и в итоге за это поплатились.

Когда до окончания основного времени оставались считанные минуты, в борьбе в штрафной Оболони-Бровар произошло столкновение игроков, и снова-таки сверившись с системой VAR, Романов показал Билому желтую карточку, которая стала для киевлянина второй, и назначил пенальти, реализованный Загальским.

В итоге Ингулец (55 очков) отстает от Миная на одно очко, опережая на два Агробизнес и на четыре — Волынь и Рух.

Оболонь-Бровар с 47-ю очками сравнялся с Металлист 1925.

Оболонь-Бровар — Ингулец 1:1

Голы: Батальский, 45 — Загальский, 88, с пенальти.

Оболонь-Бровар: Федоривский — Майданевич (Ульянченко, 84), Билый, Безуглый, Мате (Прокопенко, 59) — Савченко, Слободян, Гуськов (Бровченко, 55), Валеев — Медынский, Батальский.

Ингулец: Шуст — Кучеренко, Балан, Семенко, Запорожец (Загальский, 86) — Козак, Бартулович (Щедрый, 70), Лупашко, Синегуб, Мишуренко (Мкомола, 90+3) — Ситчинава.

Предупреждения: Слободян, Майданевич, Билый, Валеев — Козак, Запорожец.

Удаления: Билый, 87 — Ситчинава, 33.