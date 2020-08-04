Украина: Первая лига

Наставник "красно-желтых" поделился мнением о результате команды.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко поделился своим мнением о победе над Кремнем (3:0) в матче 28-го тура Первой лиги.

"Главное, что есть три очка, есть победа и забитые мячи. То, что где-то нервозно и эмоционально – сейчас каждая игра будет такой. Чем ближе мы к своей цели и к тем задачам, которые перед собой ставим, тем сильнее будет нарастать напряжение. Я ребят понимаю, я сам был в такой ситуации. Прекрасно оцениваю их состояние. Рад тому, что они справились со своим волнением, забили эти мячи и выиграли игру.

Экспериментальный состав? Не люблю такое выражение. Я говорил, что во время сезона каждый игрок понадобится, и в этом матче был такой момент. Если бы сезон можно было отыграть одной обоймой, я бы оставил 13 человек. Дистанция длинная нужно кому-то дать отдохнуть, набраться сил", – рассказал Лавриненко в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Ингулец лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая Минай на два пункта.