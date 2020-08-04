Украина: Первая лига

В петровской команде царила прекрасная атмосфера после возвращения на вершину таблицы Первой лиги.

Ингулец в 28-м туре Первой лиги обыграл Кремень 3:0 и вернулся на первое место в турнирной таблице. Танзанийский легионер Оскар Мкомола оформил дубль и сделал ассист на Артема Щедрого.

После игры Ингулец дружно поприветствовал авторов голов, в шутку надавав им пинков под зад. Также у Оскара отобрали полбанана, которым он собрался восстановить силы после матча, но он явно не остался в обиде на такой жест.

За два тура до окончания чемпионата Ингулец лидирует, опережая на два очка Минай и на четыре – Рух (у львовян игра в запасе), Волынь и Агробизнес. Следующий поединок команда проведет в Петрово против Руха седьмого августа.