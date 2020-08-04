Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видеообзор главного матча 28-го тура.

Рух в 28-м туре Первой лиги обыграл Минай со счетом 1:0 благодаря голу Копины. Это позволило команде Ивана Федика обойти соперника по потерянным очкам.

В таблице Минай занимает второе место и имеет преимущество в два очка над Рухом, но у львовян есть матч с запорожским Металлургом в запасе.

Рух – Минай 1:0

Гол: Копина, 45+1.

Рух: Мысак — Белый, Дуць, Сакив — Копина — Русин, Мартынюк, Калюжный (Коробенко, 86), Синица (Мысык, 77) — Климчук, Кондраков (Эрнест, 70).

Минай: Попович — Глагола (Карноза, 59), Маткобожик, Никитюк, Стасюк — Вагин (Голодюк, 65), Ткачук, Кополовец (Допилка, 46) — Кныш (Шпак, 66), Нуриев, Пиняшко (Ахмедзаде, 78).

Предупреждения: Кондраков, Эрнест, Мартынюк, Мысык, Мысак – Глагола, Кополовец, Ощипко