Украина: Первая лига

Представители второго по силе дивизиона "впечатляют" результативностью.

Только Минай и Николаев смогли отметиться забитыми голами в первой половине игры 29-го тура Первой лиги.

В составе команды Кобина отличился Ахмедзаде, а за Николаев отметился Кушниренко.

Напомним, что Рух и Металлург сыграют перенесенный матч 10-го августа, а также изменены даты 30-го тура Первой лиги.