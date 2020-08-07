Украина: Первая лига 07 августа 2020, 18:40 Из 16 команд Первой лиги только две забили в первом тайме предпоследнего тура Представители второго по силе дивизиона "впечатляют" результативностью. фото Минай 07 августа 2020, 18:40 Только Минай и Николаев смогли отметиться забитыми голами в первой половине игры 29-го тура Первой лиги. В составе команды Кобина отличился Ахмедзаде, а за Николаев отметился Кушниренко. Напомним, что Рух и Металлург сыграют перенесенный матч 10-го августа, а также изменены даты 30-го тура Первой лиги. Команды Минай Николаев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте