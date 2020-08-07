Профессиональная футбольная лига приняла решение провести перенесенный поединок между Рухом и Металлургом З 10-го августа.

Заключительный же тур Первой лиги состоится 11-го и 13-го августа.

11 августа 2020 года (вторник)

Черкащина — Николаев

17:30 (начало матча)

13 августа 2020 года (четверг)

Балканы — Ингулец

17:30

Металлист 1925 — Кремень

17:30

Агробизнес — Оболонь-Бровар

17:30

Металлург — Черноморец

17:30

Горняк-Спорт — Прикарпатье

17:30

Минай — Волынь

17:30

Рух — Авангард

17:30


Также изменились даты проведения поединков плей-офф. Матчи состоятся 16-го и 20-го августа.