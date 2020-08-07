ПФЛ приняла несколько решений относительно дат проведения поединков.
фото ПФЛ
07 августа 2020, 17:58
Профессиональная футбольная лига приняла решение провести перенесенный поединок между Рухом и Металлургом З 10-го августа.
Заключительный же тур Первой лиги состоится 11-го и 13-го августа.
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11 августа 2020 года (вторник)
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Черкащина — Николаев
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17:30 (начало матча)
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13 августа 2020 года (четверг)
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Балканы — Ингулец
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17:30
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Металлист 1925 — Кремень
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17:30
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Агробизнес — Оболонь-Бровар
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17:30
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Металлург — Черноморец
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17:30
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Горняк-Спорт — Прикарпатье
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17:30
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Минай — Волынь
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17:30
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Рух — Авангард
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17:30
Также изменились даты проведения поединков плей-офф. Матчи состоятся 16-го и 20-го августа.