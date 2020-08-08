Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Первой лиги.

Центральный поединок 29-го тура Первой лиги Украины подарил нам противостояние между Ингульцом и Рухом. Обе команды являются одними из главных претендентов на повышение в классе по итогам текущего сезона, поэтому результат был важен для каждой из них.

По итогам двух таймом финальный свисток зафиксировал ничью (1:1), поэтому Ингулец сохранил первую строчку в турнирной таблице, а Рух расположился на пятой позиции, при этом имея один матч в запасе.

Смотрите видео голов и обзор матча Ингулец — Рух:

Ингулец — Рух 1:1

Голы: Мысак, 84 (в свои ворота) — Климчук, 90+1

Ингулец (стартовый состав): Шуст — Запорожец, Мишуренко, Бартулович, Мкомола, Кучеренко, Балан, Ковалев, Лупашко, Синегуб, Семенко

Рух (стартовый состав): Мысак — Копина, Дуць, Билый, Сакив, Мартынюк, Русин, Калюжный, Синица, Климчук, Кондраков