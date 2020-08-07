Украина: Первая лига

Команды обменялись голами под занавес поединка.

В центральном поединке 29-го тура Первой лиги Ингулец принимал Рух. Команды поделили очки в упорной борьбе.

В конце матча мяч оказался в воротах Руха после неудачной игры Мысака, но Климчук восстановил паритет в компенсированное время.

Ингулец благодаря одному баллу сохранил первое место, а Рух идет пятым, но имеет матч в запасе с Металлургом.

Ингулец — Рух 1:1

Голы: Мысак, 84 (в свои ворота) — Климчук, 90+1

Ингулец (стартовый состав): Шуст — Запорожец, Мишуренко, Бартулович, Мкомола, Кучеренко, Балан, Ковалев, Лупашко, Синегуб, Семенко

Рух (стартовый состав): Мысак — Копина, Дуць, Билый, Сакив, Мартынюк, Русин, Калюжный, Синица, Климчук, Кондраков