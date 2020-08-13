Украина: Первая лига

Наставник Ингульца победил в голосовании среди клубов ПФЛ.

Профессиональная футбольная лига Украины провела традиционное голосование среди клубов Первой и Второй лиг, чтобы определить лучшего тренера Первой лиги по итогам кампании-2019/20.

Как сообщает официальный сайт ПФЛ, звание лучшего наставника сезона второго по силе дивизиона страны получил Сергей Лавриненко из Ингульца, который по итогам опроса набрал 26 балов.

45-летнему специалисту удалось опередить в голосовании с серьезным отрывом главного тренера Черноморца Сергея Ковальца (13 балов), наставника Агробизнеса Александра Чижевского (9 балов) и Василия Кобина из Миная (9 балов).

Напомним, что сегодня, 13 августа, состоится последний тур нынешнего розыгрыша Первой лиги, в котором Ингулец встретится с Балканами и попытается выйти в Премьер-лигу. Следить за событиями этой встречи вы можете в видео онлайн-трансляции на Football.ua, которая начнется в 17:30 по киевскому времени.