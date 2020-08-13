Украина: Первая лига

Президент Ингульца высказался о будущем команды в турнире.

Президент Ингульца Александр Поворознюк, клуб которого квалифицировалась в УПЛ, рассказал, где будет играть команда в турнире.

"Домашние матчи мы будем проводить в Кропивницкому на стадионе Звезда. Запасным стадионом заявили стадион Ника в Александрии".

"Стадион, который строится, мне пообещали сдать под ключ до апреля 2021 года. Его будут делать не спеша, чтобы не было претензий к нему. А пока будем играть в Кропивницком, нас там любят", — сказал Поворознюк в эфире Футбол 1.

Ранее сообщалось, что помимо Ингульца, в украинской Премьер-лиге со следующего сезона будут играть Минай и Рух.