Украина: Первая лига

За право выступать в Первой Лиге Металлург З сразится с Альянсом.

В заключительном туре Первой лиги запорожский Металлург имел шанс обеспечить себе место в Первой лиге на сезон-2020/21, однако для этого необходимо было обыграть Черноморец и надеяться, что Балканы проиграют Ингульцу.

В итоге ни одно из этих условий не исполнилось: Балканы сумели отстоять ничью с будущим дебютантом УПЛ, а Металлург с треском проиграл дома Черноморцу.

Теперь запорожцам предстоят стыковые матчи за место в Первой лиге с Альянсом из Липовой долины. Первый поединок состоится в Запорожье 16 августа, а ответный пройдет 20 августа в Сумах.

Металлург З — Черноморец 1:4

Голы: Черний, 73 — Яловенко, 47, 77, Хамелюк, 51, Михайличенко, 90.