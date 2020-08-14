Украина: Первая лига

Список участников следующего розыгрыша официально подтвержден.

Официальный сайт УАФ сообщает, что организация рассмотрела заявки семи клубов Первой лиги на прохождение аттестации для участия в УПЛ.

Таким образом, Ингулец, Минай, Волынь, Рух, Оболонь-Бровар, Металлист-1925 и Черноморец отвечают критериям аттестации для выступления в украинской Премьер-лиги. Известно, что в Высшую лигу пробились Минай, Ингулец и Рух

Кроме того, Ингулец только сегодня, 13 августа, представил документы о сотрудничестве с детской школой, которая находится в Кропивницком. Также в этом городе новичок УПЛ будет проводит свои домашние поединки.

Отмечается, что Агробизнес и вовсе не подавал документы на аттестацию в Премьер-лигу.